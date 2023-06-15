Плохо растут огурцы. Что делать?

Факт Существуют разнообразные причины,по которым огурцы могут не радоватьактивным ростом. Что делать, если вы столкнулись с такой проблемой,рассказалбиолог Иван Русских. Советы специалиста публикует sb.by.



Одна из самых распространенных причин плохого роста огурцов - слабое развитие корневой системы.

"Корневая система у огурцов не такая уж и мощная. Поэтому после посадки растение может плохо развиваться. Особенноесли почва слишком холодная или в теплице завелись вредители. Еще одна проблема - плохое всасывание питательных веществ. Такая ситуация бывает с огурцами нередко. Огурцы также могут плохо расти из-за нехватки некоторых элементов питания в почве", - поделился биолог.

Чтобы огурцы лучше росли, их стоит подкормить калиевой селитрой. "На 10 литров воды потребуется одна столовая ложка. Такая подкормка решит проблему нехватки основных питательных веществ. Иногда бывает достаточно только одной процедуры, чтобы огурцы пошли в рост. Если же результат малозаметен, проведите подкормку 2–3 раза с интервалом в одну неделю", - посоветовал Иван Русских.

Если же вы относитесь к тем дачникам, которые предпочитают органические удобрения, то возьмите литровую банку зеленой бродиловки, разведите в 10 литрах воды. Туда же добавьте литровую банку печной золы. Перемешайте все ингредиенты и дайте средству настояться на протяжении нескольких часов. Полученным раствором можно поливать огурцы. На каждое растение понадобится пол-литра средства.

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