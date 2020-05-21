Плохой интернет за городом? Есть решение!

Наступила теплая пора. Многие сейчас работают на удаленке за городом, а дачники уже начинают сезон. Но их объединяет одна пренеприятная проблема - отсутствие нормального интернета. Как быть, что делать? Читайте далее!



У загородной жизни много плюсов: подальше от больших скоплений людей и суеты, но ближе к природе, отличная погода, свежий воздух и хорошее настроение! Ну а если Вас уже перевели на удаленную работу, то тем более - приятнее работать за городом, чем в душной квартире, не так ли? Но постойте, есть одна проблема - одна вещь, из-за которой все эти радужные перспективы разбиваются на мелкие кусочки. И имя ей - плохой интернет. Ведь за городом далеко не всегда хорошая связь, а если вся работа переедет вместе с Вами, то будет очень нелегко. И как же решить этот вопрос?



Есть несколько вариантов:





Проверьте, есть ли в Вашем населенном пункте оптоволоконный интернет. Если да, то Ваша проблема почти решена - просто узнайте, какие провайдеры могут Вас подключить, и выберите оптимальный для Вас тарифный план. Возможно, в Вашей местности есть телефонный/медный кабель? Это дешево, может ненадолго решить проблему. Но как постоянный этот вариант лучше не рассматривать - слишком нестабильное соединение и низкая скорость интернета. Нет оптоволокна, но хотите хороший интернет? Обратитесь к профессионалам!

В нашей стране уже давно существует несколько компаний, которые профессионально устанавливают и настраивают специальное оборудование, благодаря которому Вы забудете проблему связи навсегда! И одним из признанных лидеров в этой сфере является

. Так что предлагают эксперты?

Антенны и оборудование для улучшения качества мобильного интернета

На фасад дома устанавливается специальная антенна, которая усиливает сигнал от ближайшей базовой станции сотового оператора. А от нее уже проводят кабели, которые с помощью переходников подсоединят к 3G/4G-модему, включенному в один или сеть роутеров (зависит от необходимой Вам площади покрытия Wi-Fi). И все! Остается только вставить сим-карту в модем и наслаждаться стабильным и скоростным доступом ко Всемирной паутине!

Все монтируемое оборудование проверено временем и сотнями клиентов, а антенны имеют официальную гарантию 2 года от зарекомендовавшего себя российского производителя.

Сколько это стоит? Зависит от необходимого в Вашем случае усиления. Специалисты компании

специально составили несколько стандартных комплектов, которые подходят для большинства случаев, с которыми сталкиваются клиенты. Среди них есть самый ходовой -

. Если Вы находитесь не в самой отдаленной части страны и имеете вокруг более-менее ровный рельеф, то, скорее всего, это Ваше решение! Такой комплект вам обойдется всего в 400 рублей без монтажа и от 500 рублей под ключ. Во втором случае к Вам приедут специалисты, проведут радиообследование, добьются максимальной скорости и стабильного соединения, сделают монтаж и настройку всего за 2-3 часа. После этого Вам не придется задумываться о технической части всего этого процесса, а останется только вставить сим-карту и получать удовольствие от возможности без каких-либо проблем удаленно работать, серфить, играть и смотреть любимые фильмы!

Для более сложных случаев существуют решения с большим усилением, которые смогут обеспечить стабильный результат даже в самых отдаленных уголках нашей страны.

придется вполне адекватную сумму: самый дорогой комплект обойдется всего в 550/670 рублей соответственно, где первая сумма - стоимость комплекта, а вторая - под ключ без учета выезда.

Что касается тарифных планов, то на сегодняшний день эксперты ориентируются на предложения мобильных операторов. И если Вы планируете подключение такого рода систем, то самыми ходовыми являются продукты от А1, а точнее "Анлим М" и "Бизнес анлим VIP". Первый дешевле и включает в себя базовый пакет Voka, но имеет ограничение по скорости. Второй без каких-либо ограничений, но стоит дороже. У МТС же качественная альтернатива - тарифный план "Корпоративный безлимитный интернет" для юридических лиц. Все подробности можно узнать на сайтах операторов или получить консультацию у специалистов компании

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А что делать тем, кто хочет сэкономить или наоборот - необходимо индивидуальное предложение? Смело обращайтесь в

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