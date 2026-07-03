Площадь, проспект и дворец: как связаны три символа независимости в Минске

3 Июля - дата, соединяющая две эпохи - советского времени и этап суверенного развития Республики Беларусь. Белорусский народ бережно хранит память о великом подвиге героев, благодаря которым мы живем в мирной и процветающей стране, и о символах независимого государства.

Площадь Независимости - исторический фундамент суверенной Беларуси, который начали закладывать еще больше 90 лет назад. Сегодня она уникально сочетает в себе строгость административного центра, вековую архитектуру Красного костела и скрытую под землей современную жизнь торговых галерей. А еще площадь является самой крупной городской площадью Беларуси и главной транспортной артерией Минска.

Квартал начал формироваться еще до начала Великой Отечественной войны. Площадь Ленина (нынешняя площадь Независимости) объединила в себе таланты двух архитекторов: сначала Иосифа Лангбарда, а после распада Советского Союза - Михаила Гаухфельда. К слову, здесь же встретили и парад Победы, а Дом правительства и Красный костел выдержали все бомбардировки.

Василий Сидорович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

"Памятная композиция у Красного костела посвящена товарищу Владимиру Омельянюку и его коллегам по редакции газеты "Звязда". Владимир Омельянюк был редактором первого выпуска подпольной газеты, взывавшей к минчанам с лозунгом "Белоруссия была, есть и будет советской!".

Сегодня площадь - это почти 15 км парадной архитектуры, эталон послевоенного классицизма и сквозная магистраль столицы.

Проспект Независимости - главная дорога, по которой к нам прибывают торжественные кортежи глав иностранных государств с миром, дружбой и стратегически важными предложениями. Десятки официальных делегаций, лидеры стран Азии, Африки, Латинской Америки и постсоветского пространства - для каждого из них знакомство с суверенной Беларусью начинается с проспекта Независимости - символа открытого, но твердого белорусского характера.

Помимо самого проспекта, точкой притяжения является и Дворец Независимости, занимающий площадь практически 54 тыс. кв. м. Это место, где формируется завтрашний день Беларуси.

"В любой стране президентский дворец является важнейшим символом суверенного государства и новым этапом, связанным с президентской властью, с успехами, которые демонстрирует Беларусь на протяжении уже более чем 30 лет", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.

Залы дворца помнят события планетарного масштаба - повышенное внимание мировых СМИ, многочасовой и судьбоносный саммит "нормандской четверки". Сегодня Дворец Независимости прочно закрепил за Минском статус важнейшей донорской площадки мира и безопасности. Сюда едут за диалогом, и здесь его умеют вести на равных.

Площадь, проспект и дворец. Три локации с особым смыслом, соединенные одной дорогой независимости, маршрут которой белорусы строят сами.