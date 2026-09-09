Площадка для бизнес-диалога: как прошло открытие выставки китайских товаров и услуг

В столице открылась масштабная выставка китайских товаров и услуг на площадке Минского международного выставочного центра. 9 сентября в повестке и форум инвестсотрудничества.

Гости на церемонии открытия отмечают масштаб выставки, которая растет с каждым годом. Сегодня здесь 127 компаний представляют абсолютно все сферы: промышленность, сельское хозяйство.

О том, как прошла церемония открытия выставки, смотрите в видео.