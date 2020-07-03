Площадь Государственного герба и флага - один из главных символов независимости

От Победы до Независимости. Именно так зачастую называют архитектурный ансамбль в центре белорусской столицы. Речь о Музее истории Великой Отечественной войны, парке Победы, выставочном комплексе "БелЭкспо", Дворце Независимости и площади Государственного флага.Подробнее остановимся на последнем. 7 лет назад, в 2013 году, в преддверии главного праздника страны официально открыли площадь Государственного флага.



Наш корреспондент Анастасия Бенедисюк изучила место и выяснила, сколько дней уходит на то, чтобы сшить гигантское полотно, как часто его меняют на флагштоке и кто? При создании площади Государственного флага (и это не секрет) архитекторами было создано 26 проектов. Нужно было остановиться на одном. Критериев отбора было не мало, но, пожалуй, самый важный - роза ветров. Здесь, на пересечении двух транспортных магистралей, где встречаются сильные потоки ветров, она наиболее благоприятная. Все для того, чтобы флаг развевался круглый год.





Зрелище завораживающее

Только представьте, площадь Флага 98 метров и весит он 25 килограммов. Работа рук мастериц Белорусского дома печати. Делают по заказу. Полторы недели уходит на изготовление одного флага, из них 4 дня, чтобы буквально собрать его по частям.

Прежде, чем приступить к изготовлению центрального экспоната площади Флага, признаются на предприятии, пришлось подготовить целую исследовательскую работу. Готовую продукцию даже тестировали химическими средствами в стиральной машинке. В итоге удалось подобрать ткани и краски, которые не выгорают и устойчивы к влаге.

Все по стандарту - размер, соотношение сторон, пропорция красок

Обслуживает площадь Государственного флага управление "Центр" Горремавтодора. Это они, в основном в темное время суток, меняют флаг. Технологический люк, едва заметный, открывают в редких случаях. Кстати, изначально архитекторами рассматривался вариант стилобата с элементами государственности. Это вместо стелы-флагштока. Но выбор пал на последнее. Его размеры в разных проектах тоже варьировались. С расчетами помогли в белорусской Академии наук. И остановились на 70 метрах. Главный архитектор Анна Аксенова вспоминает 2 июля 2013 года. День официального открытия площади Государственного флага.

Площадь Государственного флага - это не только флаг, это в целом главные символы независимости. Есть еще герб, гимн. Представлены области. За считанные минуты можно познакомиться со всей страной. Там каждый элемент не случаен - в виде орнамента высажена зелень, по всему периметру розы как символ расцвета и благополучия нашей страны. Проследить успехи в разных отраслях можно у доски почета, она появилась немного позже.



Сегодня площадь Государственного флага - место проведения главных праздников и самых волнующих торжеств