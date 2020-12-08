Площадь Независимости полностью готова к народным гуляниям

В этом году елка здесь украшена игрушками и бисером в бордово-золотой гамме. Кстати, игрушек на ней в этом году больше, чем когда-либо раньше. Уже доступны и фотозоны в виде подарков. На здании педуниверситета размещено поздравительное панно. Рядом с Дворцом спорта также идет подготовка. Здесь появятся фотозоны и праздничный паровоз. А у цирка растет елка из светящихся шаров. В прошлом году она красовалась у Ратуши. Напомним, всего в столице установят 33 елки. Проспект Независимости окрасится накануне Нового года в бордо и золото, а проспект Победителей - в серебристый и синий цвет. Декораторы используют для праздничной иллюминации 135 тысяч лампочек.



