Площади Государственного флага Беларуси 10 лет

Понимание глубокого исторического и политического значения национальных символов должно стать неотъемлемой частью общей культуры каждого белоруса. Этот тезис лег в основу проекта по созданию в Минске площади Государственного флага. Сегодня исполняется ровно 10 лет со дня ее торжественного открытия. Идея создания специальной площадки, посвященной госсимволам, была публично озвучена в 2011-м. Тогда специалисты представили более двух десятков проектов. Лучшая роза ветров оказалась в районе "ромашки" - выставочного центра "БелЭкспо". Территория представляет собой круг радиусом полсотни метров, в центре которого гранитный постамент с флагштоком. На нем размещен бронзовый Государственный герб диаметром два метра. Флаг подняли на высоту 25-этажного дома - 70 метров. По размеру он стал самым большим в стране: его площадь около 100 квадратных метров, а вес 25 килограммов. Ткань водонепроницаемая и не выгорает на солнце. Свой вклад в строительство внес и глава государства в рамках республиканского субботника в 2013 году.