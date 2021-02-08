"Площадка" авторской журналистики. Константин Качановский

Вполне закономерно, что за деструктивные призывы нужно нести ответственность. Как и за судьбы тех молодых людей, которые эти призывы принимают за чистую монету, рискуют своими здоровьем и жизнью, да и не только своими.



На дни ВНС там выставили "план" для белорусов "просто выходить". Ну вот насколько фантазии хватило. Видимо, весь креатив ушел на российскую повестку. Да, оттуда тоже есть заказ. А значит, работаем! Россиян тут же стали называть потрясающими. Слово-то какое знакомое, не находите? Как и картинка самих "гуляний". К призывам телеграм-каналов там подключили TikTok, чтобы раскачать совсем молодых, у которых ни опыта жизненного, ни голоса на выборах пока еще нет. Зато есть энергия, юношеский нигилизм и желание все поменять, не важно, к чему это приведет. И еще менее важно, что у бабушек и дедушек этих "гуляющих" ребят перемены отберут пенсии, у родителей - работу, а у них же самих - бесплатное образование, здравоохранение и как ни парадоксально - свободу выбора, за которую так ратуют.



Сегодня нашу "Площадку" для авторской журналистики мы предоставили Константику Качановскому. Он и продолжит тему гуляний под копирку.



"Собираемся свободно и гуляем, где угодно,

Собираемся свободно, хоть немного и..." (страшно)

Слова из нашумевшего этим летом трека группы "Каста" стали неофициальным гимном блюстителей народной солидарности. Главный мессендж песни - выходи гулять, несмотря ни на что! Молодежь и выходит, но только не на прогулку в парк или в кино, а на площади. А это, как показывает практика, не место для конструктивного диалога.

Площадь - не место для конструктивного диалога



Это на недавней встрече с белорусскими студентами отметил президент Лукашенко. Но больше его поразило, как поколение NEXT смогло поверить в эти лозунги.

И вроде бы выводы сделаны, но сегодня на смену уже всем знакомым воскресным кадрам белорусских гуляний по улицам столицы телеграм-каналы и новомодные мессенджеры наводнились бчб-картинкой, правда, уже на фоне российских городов.



История российских протестов развивается по хорошо знакомому белорусам сценарию

История развивается по уже хорошо знакомому для белорусов сценарию: после задержания сотрудниками органов внутренних дел блогера-оппозиционера внимание со стороны средств массовой информации постепенно переходит к его жене, которая становится символом сопротивления.



Телеграм-каналы координируют направление толпы



Далее через телеграм-каналы и другие соцсети начинается этап активной агитации к протестам. А уже на улицах эти же телеграм-каналы координируют направление толпы. Далее столкновения с милицией, задержания, слезы, протоколы... Ничего не напоминает? В историях протестов двух государств меняются только фамилии, но картинка остается неизменной.

И если в Беларуси гуляния сошли на нет, то в России они только набирают обороты, а прибавляет эти самые обороты та самая молодежь. Правда, формат призыва перешел на новый уровень - короткие фривольные видео в TikTok, благодаря чему протест изрядно омолодился.

Ложь виртуальную заменили на угрозы физические

Вряд ли они задумываются, что они делают сейчас, и что будет дальше, но, наблюдая со стороны, создается впечатление наперстничества, и никому уже от этой лжи не деться. И поскольку врут давно и неуспешно, то и ложь виртуальную заменили на угрозы физические, ведь сегодня для некоторых бросить что-то в сотрудников органов правопорядка - это быть в тренде. Как итог - десятки задержанных.



Мы смогли не просто удержать ситуацию, мы смогли сберечь страну



Мы это проходили, вместе смогли не просто удержать ситуацию, мы смогли сберечь страну, а сейчас уверенно можем сказать, что эти трюки для нас устаревшие, поэтому с чистой совестью и сердцем можем обсуждать это на всех площадках страны.



Подогревают общество заранее, чтобы в нужный момент был и пыл, и жар

