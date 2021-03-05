"Площадка" для авторской журналистики. Людмила Гладкая

В нашей рубрике "Площадка" поговорим о красивой обертке как части политтехнологий. Кто использует манкие заголовки и фото, чтобы прикрыть ими оскал предателей, зовущих на разрушение и жизни, и страны. К поколению, которое хочет все и сразу, обращается Людмила Гладкая.





Безобидный еще вчера гламур, сегодня - часть политтехнологий

Инструментом почти магического влияния на сознание доверчивых масс. Результаты шокируют. И вот как это работает.

Помните, осенью "независимые" тиражировали новость: мол, фотографии увядающей оппозиционерки с солидным стажем (митингует с 1988) появились в электронной версии итальянского журнала Vogue. Сообщение нужные ресурсы моментом сделали топовым, "сенсацию" преподнесли с подтекстом: мол, это ли не мечта всех невероятно гламурных белорусок, даже тех, кому немного за 30? Уж если 73-летняя бабуля смогла, то и остальным по силам. Можно будет хвастаться в соцсетях фото, а если повезет, то и видео эфиров мировых СМИ рядом с великими, богатыми, успешными, еще вчера такими недосягаемыми.

Все оказалось так просто, весело, круто. И не надо десятилетиями трудиться, напрягаться, подстраиваться под кого-то, строить карьеру и завоевывать авторитет профессионализмом, отказывать себе в чем-то ради светлого завтра. Главное - не упустить шанс, а у кого-то, глядишь, и личная жизнь наладится. Ведь, считается, что в гламурно-демократичной тусовке хайпово-карнавальной уличной активности Золушка вполне может встретить богатенького айтишника, бизнесмена-миллионера. Звучит как сказка, но верят же.

Но. Не так прост, безобиден и обывательски примитивен гламур. Его роль четко определена в политическом спектакле с хорошо продуманными мизансценами.

Благодаря массмедиа гламур превратился в мощнейший инструмент влияния на общество

Вообще, слово "гламур" (glamour) в переводе означает очаровывать, околдовывать, пленять, покорять.

Как раз именно через гламур людям навязывают стремление к красивому и доступному лишь для избранных стилю жизни. И, мол, в этом главный смысл жизни. А навязывают все это обществу через яркие, запоминающиеся и притягательные образы.

Создается нужная картинка. Добавляется словесное описание. Цель - разбудить воображение людей и создать стереотипы, смыслы, вещи, которых на самом деле не существует. Магия? Просто политтехнологии.

В специальной литературе еще говорится, что гламур влияет на людей так, что замещает созданный коллективным опытом жизненный мир сфабрикованным симулякром, пустышкой. В итоге люди перестают ценить накопленный опыт предков, им неинтересно традиционное образование, они больше доверяют простым рецептам быстрых решений из интернета, чем советам родителей и авторитетам старших поколений.

Первый исследователь психологии масс Гюстав Лебон писал в книге "Душа толпы": "Кто владеет искусством производить впечатление на воображение толпы, тот и обладает искусством ею управлять".

Иллюзию просто выдают за реальность. Именно такие пустышки в виртуальном мире - это мощнейшее оружие влияния на людей. Однако противоядие есть: достаточно перестать "кушать" все, что скармливают сомнительные каналы, упаковав продукт в красочный гламур. Лучше чаще спрашивать себя: "К чему меня подталкивают? Кому это все выгодно?".

Кто сумел перехватить повестку, тот и прав

Кстати, рекомендую прочитать книгу Виктора Пелевина "Бэтман Аполло", которая вышла в свет еще в 2013 году после беспорядков в Москве на Болотной площади.Казалось бы, все предсказуемо в ситуации с протестами и провокациями. Схемы известны, но от этого не менее эффективны: кто сумел перехватить повестку, тот и прав. А если ты и готовишь эту повестку - победа почти гарантирована.

Дебор в своих "Комментариях к "Обществу Спектакля" пишет: "Выросло поколение, желающее "все и сразу", причем, желательно меньше работать и больше получать. Именно эта социальная страта так падка на протесты". Вот и в Беларуси выросло такое поколение - яркое, стильное, гламурное, амбициозное, жаждущее свобод, самовыражения и своей порции перемен.