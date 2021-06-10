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Площадка для игры в петанк открылась у здания Белтелерадиокомпании

Вид спорта, который имеет большие олимпийские перспективы и часто становится видом корпоративного отдыха: петанк сяркимфранцузскимколоритом все больше становится популярным у белорусов. Сегодня возле главного здания Белтелерадиокомпании официально открылась площадка для игры в этот достаточно непредсказуемый вид спорта. Команды медиахолдинга и Федерации петанка и боччи провели выставочный матч. Суть игры в том, что игроки двух команд на площадке по очереди бросают металлические шары, стараясь как можно ближе положить свой шар рядом с маленьким деревянным шаром - кошонетом.

Уже не первый год ходят разговоры о включении петанка в олимпийскую программу, однако пока выиграть конкуренцию у других видов спорта непросто. Именно для этих целей в 1985 году была создана Международная федерация вида спорта.


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