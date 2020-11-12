Площадка для презентации научных разработок. Инновационный форум проходит в Борисове

Борисовский район в эти дни презентует свой инновационный потенциал. Форум объединил на одной научной площадке представителей бизнеса и промышленных компаний, а также преподавателей и студентов профильных учебных заведений. Свои научно-технологические разработки продемонстрировали также два ведущих вуза страны - БГУ и БНТУ. Они уже имеют опыт по созданию инновационных проектов, которые активно используются в промышленности. Многие разработки будут полезны для развития Борисовского района.