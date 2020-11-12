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Площадка для презентации научных разработок. Инновационный форум проходит в Борисове

Борисовский район в эти дни презентует свой инновационный потенциал. Форум объединил на одной научной площадке представителей бизнеса и промышленных компаний, а также преподавателей и студентов профильных учебных заведений. Свои научно-технологические разработки продемонстрировали также два ведущих вуза страны - БГУ и БНТУ. Они уже имеют опыт по созданию инновационных проектов, которые активно используются в промышленности. Многие разработки будут полезны для развития Борисовского района.

Своим опытом и разработками готов поделиться и Белорусский национальный технический университет. Среди организаторов форума - и филиал БНТУ "Борисовский государственный политехнический колледж".


Борисов выбран научной площадкой форум неслучайно. Сегодня это один из крупнейших промышленных городов Минской области. Здесь более 40 заводов и фабрик, 16 совместных предприятий и 700 предприятий торговли и общественного питания. Они экспортируют свою продукцию в полсотни стран мира.

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