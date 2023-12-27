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Площадка для собственных международных выставок и тысяч деловых переговоров - BelExpo 55

Национальный выставочный центр ежегодно проводит свыше десяти собственных международных выставок. Мероприятия посещают не менее 100 тыс. человек.

BelExpo создает площадку для тысячи деловых переговоров. Помогает бизнесу презентовать свою продукцию и заключать контракты в самых разных сферах - от национальной безопасности до продовольствия.

Еще больше возможностей откроется с вводом Минского Международного выставочного центра. Новое здание сейчас строится около МКАД и Долгиновского тракта. Общая площадь составит 37 тыс. кв. м... Это 5 выставочных залов, 4 конференц-площадки, почти 30 локаций для совещаний и многое-многое другое. Открытие запланировано на 2025 год. Об этом и не только подробно расскажет директор BelExpo (видео).

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