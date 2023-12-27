Площадка для собственных международных выставок и тысяч деловых переговоров - BelExpo 55

BelExpo создает площадку для тысячи деловых переговоров. Помогает бизнесу презентовать свою продукцию и заключать контракты в самых разных сферах - от национальной безопасности до продовольствия.

Еще больше возможностей откроется с вводом Минского Международного выставочного центра. Новое здание сейчас строится около МКАД и Долгиновского тракта. Общая площадь составит 37 тыс. кв. м... Это 5 выставочных залов, 4 конференц-площадки, почти 30 локаций для совещаний и многое-многое другое. Открытие запланировано на 2025 год. Об этом и не только подробно расскажет директор BelExpo (видео).