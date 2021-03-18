"Площадка" с Константином Качановским. Чего стоит "погулять" этой весной?

Угрозы, буллинг, хейт и откровенная ложь - все это "светлые" методы "светлых" людей. Тех, кто зачастую чужими руками и за чужой счет пытается решить свои финансовые проблемы. Тех, кто призывает нашу молодежь выходить "гулять", а сами давно покинули страну, и их вовсе не интересуют последствиях этих "гуляний". А отвечать придется по закону. Наш колумнист Константин Качановский оценил нововведения в правовом поле. И задался вопросом: почему раньше, например, еще год назад мы бы их даже не заметили? И уж тем более не обсуждали с таким жаром. Может быть, потому, что белорусы не нарушали закон? Ведь мы - мирные люди. А теперь нас пытаются научить нарушать. Впрочем, решать, как всегда, только вам. Авторский проект "Площадка" вашему вниманию.



Ветер в голове, весна в сердце. И если желание весны внутри каждого из нас, то ветер в голове у некоторых граждан в последнее время стал поддувать чаще. Что ж, нужен новый заряд адреналина и приключений во благо непонятной, но такой желанной солидарности. В ожидании новых попыток столкнуть белорусов лбами некоторые статьи Административного кодекса были адаптированы к современным реалиям. Почему пришлось переписать букву закона, и что получилось?



Спойлер: наказание по большинству моментов ужесточили. Но причина этому не желание вытянуть больше денег из белорусов, а попытка реанимировать ощущение проступка среди наших граждан. Ведь оплатить штраф и опять совершить правонарушение по той же статье – популярный квест 2020-го.



За участие в несанкционированных мероприятиях - штраф до 100 б. в. (BYN 2 900). Повторнопо этой же статье - до 200 б. в. (BYN 5 800)



Начнем с актуальных моментов: ответственность за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Так, новички в этом деле получат штраф до 100 базовых величин, а ребята загулявшие – до 200, а это, напомню, чуть меньше 6 000 рублей. Скорректировали и срок административного ареста: теперь за повторное участие грозит 30 суток. А вот и новинка: на замену предупреждения ввели новый вид взыскания - общественные работы. Ну что сказать, белорусские протестующие любят попозировать на камеру, как они убирают за собой. Теперь государство предоставило им законное право убираться на постоянной основе.







