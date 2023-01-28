Более того, теперь Европа все чаще ставит своих жителей и перед таким выбором: отопление или еда? А Всемирная продовольственная программа ООН объявила, что мир в 2023 году ждут голод, дестабилизация и массовая миграция. Уже сейчас около 50 млн человек на грани голодной смерти - и это не только страны третьего мира. Об этом - новый выпуск программы "ПЛОщадка".

Летом 2022 года в интервью агентству Франс Пресс белорусский Президент затронул глобальную проблему нашей современности.

Сейчас все говорят про голод. И я согласен, что мы очень близко от этого барьера. Голод просто стучится. Многие голодают уже. Можно было бы сказать: "Не критично". Но как "не критично", если каждые 10 секунд умирает ребенок в мире? Не голод? Голод. Будет еще хуже. И я очень жестко сейчас ставлю вопрос (это касается крестьян, да и всей страны) по уборке урожая. Надо собрать все. Надо мобилизоваться. Потому что, не дай бог, голод, вот тогда будет диктатура. И во Франции в том числе. Президент Беларуси Александр Лукашенко (в интервью Agence France-Presse, 21 июля 2022 г.)

В Беларуси, где товарное изобилие на магазинных полках не исчезало даже в годы пандемии, слова главы государства могли показаться кому-то излишне резкими. Но жизнь, как и всегда бывало, вновь подтвердила их правоту. Напомню, еще в мае прошлого года Париж впервые со времен гитлеровской оккупации вернулся к талонам на продовольствие. Нечто подобное помнит и наша страна в начале 1990-х. Но если Беларусь эпоху талонного распределения благополучно забыла, то в блистательной Франции она не только не прекратилась, но и заиграла новыми красками: под занавес 2022-го исторически не ладящие с морозами французы обрели талоны и на дрова…

Кстати, в декабре французские производители продуктов обратились к ритейлерам с просьбой увеличить цены на некоторые товары (макароны, ветчину, куриное филе, конфеты и безалкогольные напитки) - на 15 - 25 процентов с начала нынешнего года. Переговоры с дистрибьюторами по финальным ценам будут проходить до 1 марта. Несносный журнал Charlie Hebdo на происходящее откликнулся невеселой карикатурой про отсутствующего в классе ученика: "Кевина нет? - Его родители съели на Рождество".





Не лучше и во втором "локомотиве ЕС". В наступившем году два высоких чиновника Германии - министр сельского хозяйства Джем Оздемир и министр юстиции Марко Бушманн - достигли компромисса по декриминализации поиска еды среди мусора. Проще говоря, рыться в мусорных баках вот-вот перестанет считаться преступлением.

"Если люди забирают выброшенную еду домой, не нанося ущерба имуществу и не вторгаясь в чужие владения, то, по моему мнению, уголовное преследование не требуется", - цитирует министра юстиции ФРГ турецкая газета Sabah. И принято такое решение неспроста.

Из-за дороговизны жизни и высокой инфляции число получателей продовольственной помощи в Германии удвоилось и достигло 2 млн человек

Еще мрачнее дела в Туманном Альбионе. В конце прошлого года журналист The Guardian Анна Фазакерли рассказывала украинским коллегам из СТРАНА.ua вопиющие примеры:

"В некоторых районах Лондона дети приходят в школы такими голодными, что от голода грызут канцтовары.А в районе Луишем, на юго-востоке Лондона, один ученик притворялся, что ест из пустого ланч-бокса, чтобы никто не догадался, что родители не могут купить ему еду".





Исполнительный директор благотворительной организации Chefs in Schools Наоми Дункан подтвердила изданию Observer: "Мы слышим о детях, которые настолько голодны, что едят резинки в школе или прячутся на детских площадках на перемене, чтобы никто не видел, что у них с собой нет ланч-бокса. В школу приходят дети, которые ничего не ели с обеда прошлого дня".

Новый год - новый шок. Британская The Independent отмечает, что у цен на продукты питания в стране - рекордный рост с 1977 года. И приводит слова руководителя продовольственной программы района Стоубридж в Кардиффе Марка Стида: "Я до сих пор в шоке от того, что одни доедают корм за домашними животными, а другие разогревают еду на свечах или на батарее".