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Площадку по профилактике детского травматизма организовали в Минске
Уроки безопасности в интерактивном формате! Накануне летних каникул для учеников школ и гимназий Первомайского района столицы организовали тематическую площадку по профилактике детского травматизма. Спасатели и сотрудники ГАИ дали советы, что необходимо делать в случае разных чрезвычайных ситуаций и как соблюдать правила дорожного движения. Школьники решали тесты, познакомились с автопарком столичной милиции, примерили амуницию и получили советы от инспектора, как нужно себя вести в общественных местах и быту, чтобы лето было безопасным.
Спасатели напомнили также и правила безопасного поведения на улице в ненастье - во время грозы или сильного ветра. Такие мероприятия по безопасности проходят во всех районах столицы накануне каникул. Кульминация - 1 июня - в День защиты детей - в Минском дворце детей и молодежи.
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