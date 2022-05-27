Площадку по профилактике детского травматизма организовали в Минске

Уроки безопасности в интерактивном формате! Накануне летних каникул для учеников школ и гимназий Первомайского района столицы организовали тематическую площадку по профилактике детского травматизма. Спасатели и сотрудники ГАИ дали советы, что необходимо делать в случае разных чрезвычайных ситуаций и как соблюдать правила дорожного движения. Школьники решали тесты, познакомились с автопарком столичной милиции, примерили амуницию и получили советы от инспектора, как нужно себя вести в общественных местах и быту, чтобы лето было безопасным.