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Пляжи и зоны отдыха на четырех водохранилищах Минска готовы к сезону

Оборудовали столичные зоны отдыха и дополнительными скамейками, урнами, мангалами, а детские зоны пополнились новым игровым оборудованием. На Заславском водохранилище обустроили инклюзивный пляж. Установили специальный понтон, чтобы люди с ограниченными возможностями имели доступ к береговой линии.

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