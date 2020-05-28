Пляжи и зоны отдыха на четырех водохранилищах Минска готовы к сезону

Оборудовали столичные зоны отдыха и дополнительными скамейками, урнами, мангалами, а детские зоны пополнились новым игровым оборудованием. На Заславском водохранилище обустроили инклюзивный пляж. Установили специальный понтон, чтобы люди с ограниченными возможностями имели доступ к береговой линии.