Пляжи Минска готовы к отдыху минчан и купальному сезону

Набережные оборудованы беседками, раздевалками,а также информационными стендами, а водоемы - ограничившимися буями. Сотрудники ОСВОДинспектируют акватории, напоминаюто необходимости соблюдения правил поведения на воде. Безопасность на водоемах - в репортаже Татьяны Божко. (видео)