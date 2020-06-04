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Пляжи Минской области готовы к летнему сезону

Обновили оборудование на побережьях, возвели новые детские и спортивные площадки. Появилось больше кабинок для переодевания. Для отдыхающих оборудованы парковки. Кроме того, специалисты обработали акватории - убрали водоросли и очистили дно. На пляжах установили более тысячи контейнеров и урн. У воды будут регулярно дежурить спасатели.

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