Пляжи Минской области подготовили к летнему сезону

Погода пока не способствует отдыху у воды. Однако пляжи Минской области готовы к летнему сезону. На побережьях обновили оборудование, организовали новые детские и спортивные площадки. Появилось и больше кабинок для переодевания. Для отдыхающих подготовлены парковки. Кроме того, специалисты обработали акватории - убрали водную растительность и очистили дно от опасного мусора. О готовности зон отдыха у воды - Илья Цветков.





Готовность мест отдыха и пляжей Минской области к новому сезону

У Александра Мирановича перед началом купального сезона традиционно много работы. Он отвечает за подготовку водохранилищ области. Специалисты лесного хозяйства в течение нескольких месяцев наводили порядок у воды. По словам лесничего, прибрежные зоны отдыха готовы, осталось дождаться хорошей погоды.

Александр Миранович, директор Боровлянского спецлесхоза:

"Мероприятия проводим по обустройству все те же: очистка территории, ремонт пляжного оборудования. Вот тут у нас простейшее место отдыха организовано. Бабушки и дедушки - пожилые люди наблюдают за малышами в воде, им тяжело стоять. Поэтому стали делать такие лавочки и к ним уже столики".

Для летнего отдыха обновили оборудование на побережьях, поставили новые детские и спортивные площадки. Появилось больше кабинок для переодевания и мангалов. Кроме того, специалисты обработали акватории - убрали водную растительность и очистили дно.

Александр Миранович, директор Боровлянского спецлесхоза:

"Работает у нас водолазная служба. Специально вызываем и обследуем донный урез у пляжа. Как правило, до двух метров глубины, дальше не заходим. Там остается после зимы мусор, снасти рыбаков. Все это убираем".

Для сохранения чистоты на территории установили десятки новых контейнеров для мусора. В течение всего сезона каждую неделю на прибрежной территории будут косить газон.

Информационные таблички

Безопасность около воды - прежде всего. Поэтому на каждом пляже сейчас установлены вот такие информационные таблички, которые указывают именно те места, где вход в воду разрешен.

Сотрудники службы ОСВОД также готовы к началу сезона. За каждым пляжем закреплен пункт наблюдения. Спасатели работают ежедневно, регулярно выезжают на осмотр акватории.

Юрий Штурхецкий, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:

"У нас ведется наблюдение постоянно с вышки смотровой. Если вахтенный замечает человека на воде, выбывает экипаж на катере - минимум два водолаза, моторист и медик - прямо к потерпевшему и немедленно оказывают первую помощь".



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