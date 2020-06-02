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Пляжи Минской области подготовили к летнему сезону
Погода пока не способствует отдыху у воды. Однако пляжи Минской области готовы к летнему сезону. На побережьях обновили оборудование, организовали новые детские и спортивные площадки. Появилось и больше кабинок для переодевания. Для отдыхающих подготовлены парковки. Кроме того, специалисты обработали акватории - убрали водную растительность и очистили дно от опасного мусора. О готовности зон отдыха у воды - Илья Цветков.
Готовность мест отдыха и пляжей Минской области к новому сезону
У Александра Мирановича перед началом купального сезона традиционно много работы. Он отвечает за подготовку водохранилищ области. Специалисты лесного хозяйства в течение нескольких месяцев наводили порядок у воды. По словам лесничего, прибрежные зоны отдыха готовы, осталось дождаться хорошей погоды.
Александр Миранович, директор Боровлянского спецлесхоза:
"Мероприятия проводим по обустройству все те же: очистка территории, ремонт пляжного оборудования. Вот тут у нас простейшее место отдыха организовано. Бабушки и дедушки - пожилые люди наблюдают за малышами в воде, им тяжело стоять. Поэтому стали делать такие лавочки и к ним уже столики".
Для летнего отдыха обновили оборудование на побережьях, поставили новые детские и спортивные площадки. Появилось больше кабинок для переодевания и мангалов. Кроме того, специалисты обработали акватории - убрали водную растительность и очистили дно.
Александр Миранович, директор Боровлянского спецлесхоза:
"Работает у нас водолазная служба. Специально вызываем и обследуем донный урез у пляжа. Как правило, до двух метров глубины, дальше не заходим. Там остается после зимы мусор, снасти рыбаков. Все это убираем".
Для сохранения чистоты на территории установили десятки новых контейнеров для мусора. В течение всего сезона каждую неделю на прибрежной территории будут косить газон.
Информационные таблички
Безопасность около воды - прежде всего. Поэтому на каждом пляже сейчас установлены вот такие информационные таблички, которые указывают именно те места, где вход в воду разрешен.
Сотрудники службы ОСВОД также готовы к началу сезона. За каждым пляжем закреплен пункт наблюдения. Спасатели работают ежедневно, регулярно выезжают на осмотр акватории.
Юрий Штурхецкий, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:
"У нас ведется наблюдение постоянно с вышки смотровой. Если вахтенный замечает человека на воде, выбывает экипаж на катере - минимум два водолаза, моторист и медик - прямо к потерпевшему и немедленно оказывают первую помощь".
С первого мая только в Минском районе из воды спасли десять человек
Специалисты напоминают простые правила безопасности: входить в воду строго в установленных местах, не заплывать за буйки и не оставлять без присмотра детей.
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