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Пляжный сезон 2023: где минчане могут загорать и купаться без вреда для здоровья
Врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Вадим Михайловский рассказал редакции tvr.by, где в столице разрешено купание.
Решениями органов исполнительной власти в Минске для отдыха населения у водных объектов определены 23 пляжа на следующих водохранилищах:
- "Заславское" - 8 пляжей (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9);
- "Криница" - 2 пляжа (№ 3, 4);
- "Дрозды" - 6 пляжей (№ 2, 5, 6, 7, 8, 9);
- "Цнянское" - 6 пляжей (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6);
- "Комсомольское озеро" - 1 пляж (№ 1).
Санитарно-эпидемиологическая служба Минска еженедельно проводит оценку мест массового отдыха населения у водоемов города (включая размещенные в данных зонах объекты торговли и общественного питания) и отбирает пробы воды открытых водоемов для проведения лабораторных исследований.
Как рассказал Вадим Михайловский, в ходе осмотра зон отдыха оценивалось содержание территории зоны отдыха и прилегающей водной акватории, качество и своевременность уборки, санитарное состояние общественных туалетов (биотуалетов), площадок для сбора твердых отходов, подъездных путей, стоянок для автотранспорта, велопарковок. Также проверялось наличие и исправность пляжного оборудования (кабины для переодевания, теневые навесы, беседки, игровое и спортивное оборудование) и необходимых информационных стендов.
С начала сезона активности иксодовых клещей обследованы все зоны отдыха (пляжи).
По состоянию на 5 июня, от клещей освобождены все пляжи. На них проведены акарицидные обработки и контрольные обследования. На пляжах на информационных щитах имеется информация о профилактике клещевых инфекций.
За текущий период пляжного сезона 2023 года сотрудники санитарно-эпидемиологической службы Минска отобрали 84 пробы воды открытых водоемов. По состоянию на 5 июня, все пробы воды соответствуют гигиеническому нормативу по содержанию кишечной палочки (E.coli).
На основании комплексной оценки водных объектов, в настоящее время купание разрешено на всех официальных пляжах Минска.
Фото: Sputnik Беларусь
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