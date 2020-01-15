3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Плюсы и минусы "еврозимы" по-белорусски
Не покатаешься на лыжах и санках, валенки остались без дела, а о снеговике только мечтаем! Настоящая морозная и снежная зима, по прогнозам синоптиков, возможно, придет в нашу страну только через месяц. Впрочем, далеко не всех белорусов ждут таких перемены. В отсутствии осадков и минуса на термометре у многих свои "плюсы".
О том, как характер погоды влияет на настроение белорусов, Алексей Кондратенко.
Коммунальные службы экономят на реагентах и отоплении, в торговых центрах упал спрос на теплую одежду и обувь. Лыжи, сани или популярные в прошлом году тюбинги также в аутсайдерах продажи. Но "еврозима" непростая: для одних - это экономия, для других - разочарование.
Зимняя рыбалка только с берега
Среди них и рыбаки. Льда нет нигде. Вот и приходится компенсировать зимний досуг рыбалкой с берега. Хотя и клёв плохой. Михаил Гращенко с детства любит бывать на природе, но подобной зимы не припомнит. Минчанин - еще и продавец-консультант в рыболовном магазине. Специализированная торговля также в минусе.
Свою климатически-экономическую картину "еврозимы" составили и белорусские автомобилисты. По некоторым подсчетам, безморозный период экономит до 25% топлива. Теплой зимой водители не так часто включают обогрев салона. Но есть и определенные проблемы.
На растениях появляются болезни и вредители
Свои нюансы теплой зимы и у аграриев. Без снега озимые зерновые проходят перезимовку неплохо, но со снегом - лучше. Среди недостатков - высокий уровень влажности. От этого на растениях появляются болезни и вредители. Поэтому сельхозпредприятиям следует заранее запастись средствами химзащиты. Достаточный снежный покров решит сразу несколько задач.
Резко снизился спрос на пуховики и зимние сапоги
В торговых центрах резко снизился спрос на куртки-пуховики, зимние сапоги и валенки. И это не говоря о шубе. Впрочем, новые вещи, которые многие приобрели на больших скидках в конце ноября в "черную пятницу", еще долго могут провисеть в шкафах.
Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, настоящих морозов (когда температура днем до минус 15) следует ждать не раньше середины февраля. Однако такие данные часто бывают неточными.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Кто создал первый концентрационный лагерь для евреев на территории СССР
Какие действия привели к проигрышу партии Христианских демократов на выборах в Литве
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов