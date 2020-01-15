Плюсы и минусы "еврозимы" по-белорусски

Не покатаешься на лыжах и санках, валенки остались без дела, а о снеговике только мечтаем! Настоящая морозная и снежная зима, по прогнозам синоптиков, возможно, придет в нашу страну только через месяц. Впрочем, далеко не всех белорусов ждут таких перемены. В отсутствии осадков и минуса на термометре у многих свои "плюсы".



О том, как характер погоды влияет на настроение белорусов, Алексей Кондратенко.



Коммунальные службы экономят на реагентах и отоплении, в торговых центрах упал спрос на теплую одежду и обувь. Лыжи, сани или популярные в прошлом году тюбинги также в аутсайдерах продажи. Но "еврозима" непростая: для одних - это экономия, для других - разочарование.





Зимняя рыбалка только с берега

Среди них и рыбаки. Льда нет нигде. Вот и приходится компенсировать зимний досуг рыбалкой с берега. Хотя и клёв плохой. Михаил Гращенко с детства любит бывать на природе, но подобной зимы не припомнит. Минчанин - еще и продавец-консультант в рыболовном магазине. Специализированная торговля также в минусе.

Свою климатически-экономическую картину "еврозимы" составили и белорусские автомобилисты. По некоторым подсчетам, безморозный период экономит до 25% топлива. Теплой зимой водители не так часто включают обогрев салона. Но есть и определенные проблемы.

На растениях появляются болезни и вредители

Свои нюансы теплой зимы и у аграриев. Без снега озимые зерновые проходят перезимовку неплохо, но со снегом - лучше. Среди недостатков - высокий уровень влажности. От этого на растениях появляются болезни и вредители. Поэтому сельхозпредприятиям следует заранее запастись средствами химзащиты. Достаточный снежный покров решит сразу несколько задач.

Резко снизился спрос на пуховики и зимние сапоги

В торговых центрах резко снизился спрос на куртки-пуховики, зимние сапоги и валенки. И это не говоря о шубе. Впрочем, новые вещи, которые многие приобрели на больших скидках в конце ноября в "черную пятницу", еще долго могут провисеть в шкафах.