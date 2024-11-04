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По Ближнему Востоку Харрис высказывала противоположные позиции - в угоду разным группам избирателей?

По Ближнему Востоку Харрис высказывала противоположные позиции - в угоду разным группам избирателей?

Посмотрим на колыбель самой демократичной демократии - Соединенные Штаты Америки.

Журналисты CNN акцентировали внимание на позиции Камалы Харрис в отношении палестино-израильского конфликта. Как думаете, она за кого? Оказывается, ей конфликт на Ближнем Востоке вообще не интересен. Она за себя и использует разные рекламные ролики о своей позиции по Газе в зависимости от аудитории.

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"Расследование группой KFile показало, что Камала Харрис обращается к своим избирателям с совершенно разными посланиями о секторе Газа и Израиле. Например, в рекламе, запущенной в Мичигане, где проживает самая большая арабская диаспора, она сказала одно", - рассказывает американская журналистка в расследовании.

Камала Харрис:

"То, что произошло в Газе за последние 9 месяцев, ужасно. Мы не можем позволить себе терпеть от страданий, и я не буду молчать".

"Но совсем другая история с рекламой в Пенсильвании, нацеленной на еврейских избирателей", - обращает внимание журналист - расследователь CNN.

Камала Харрис:

"Позвольте мне четко заявить: я всегда буду отстаивать право Израиля на самооборону. И я всегда буду следить за тем, чтобы у Израиля была возможность защищать себя. Потому что народ Израиля никогда больше не должен столкнуться с тем ужасом, который террористическая организация под названием "Хамас" вызвала 7 октября".

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