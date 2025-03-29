"По форме": зачем, куда и насколько военкомы забирают белорусских мужчин?

Зачастую на проверку боеготовности из запаса призываются военнообязанные. Мужчины на протяжении месяца и более восстанавливают свои навыки по военным специальностям.

Многие из них служили пять, десять, пятнадцать лет назад, поэтому здесь речь идет даже не о том, чтобы вспомнить военное дело, а с нуля научиться новым формам ведения войны. И пока мужчины заняты важным делом, в интернет-пространстве стоит гул о том, что белорусов буквально силой вывозят на сборы, лишая их прав и зарплаты.

В новом выпуске "По форме" развенчиваем мифы о военной службе.

С начала проверки боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси в интернете распространяются сотни видеороликов. Их можно разделить на две категории: в первом экстремистские каналы, авторы которых находятся в Польше или Прибалтике, рассказывают о том, как белорусов силой заставляют служить, лишая их зарплаты и прочих благ. Во втором случае - видеообращения записывают жены мужчин, призванных на военные сборы. Они жалуются на то, что их мужей забирают, лишают их зарплаты, а когда закончится "тренировка", им никто не говорит.

К сожалению, такие видео распространяются с бешеной скоростью. Люди делают репосты информации, даже не проверяя ее на правдивость. Давайте разберемся, зачем, насколько и куда уходят белорусские мужчины.

Призыв на военные сборы осуществляется исключительно в соответствии с Законом Республики Беларусь "О воинской обязанности и воинской службе", подписанный еще в 1992 году. Последние изменения были внесены в документ в апреле 2024-го. Найти его не проблема, в интернете он в открытом доступе. Мифы о военных сборах попробуем развенчать.

Итак. Миф первый: "Мужчина лишается зарплаты". Это неправда. Согласно вышеупомянутому закону, каждый рабочий день, проведенный на военных сборах, оплачивается. Если вы трудитесь в государственных организациях, то вы получите среднюю заработную плату за последние два месяца. Индивидуальные предприниматели, самозанятые и временно неработающие также не останутся с пустым кошельком. За один месяц сборов им заплатят 15 базовых величин. Многим предпринимателям, которых некем заменить, в военкоматах идут навстречу и дают отсрочку, чтобы мужчина смог продумать решение к следующей повестке.

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Миф второй: "Никто не говорит, когда мужчины вернутся назад". Ложь. В военкомате сразу оповещают о сроках. Здесь есть нюанс. Согласно нормативным документам, сборы делятся на плановые и по проверке воинских частей и формирований. В первом случае военнообязанные точно знают, когда они вернутся домой. Во втором - нет, так как это внезапная проверка и точные временные рамки может знать только командир воинской части. Но! Одно известно - они не превысят 60 суток. Обычно это занимает 30-35 дней.

Миф третий: "Всех военнообязанных вызывают в КГБ". Какой интригующий заголовок, не правда ли? Так и хочется сразу нажать на видео. Но это очередной мыльный пузырь. И снова, согласно закону, воинский учет ведут не только военкоматы, но и Комитет государственной безопасности. Они также проводят сборы только с нужной им категорией, а именно - офицерами запаса, которые ранее проходили у них службу. На этом точка.

Миф четвертый: "В Беларуси срочно вызывают тех, кто не годен в мирное время". И снова кликабельный заголовок. Здесь таится выгодный "определенным" СМИ посыл. Согласно 67-й статье Закона "О воинской обязанности и воинской службе", признанных негодными в мирное время могут вызывать только в одном случае - это плановое прохождение медкомиссии. До 27 лет запасники должны проходить ее раз в 3 года, а офицеры запаса - один раз в 5 лет. Так как поменялись требования к здоровью граждан, то тех, кто ранее был не годен, могут внепланово вызвать в военкомат и отправить по врачам для уточнения диагноза. Попасть на сборы мужчины, которые не годны по здоровью, могут только по собственному желанию.

Миф пятый: "В Беларуси мужчин забирают на военные сборы!" Смотрите, как интересно построен заголовок. Акцент сделан на то, что сборы проводятся будто только у нас. И мужчин забирают чуть ли не силой. Но это всемирная практика. Вот вам пример из Швейцарии. Их мужчины до 33 лет ежегодно призываются на военные сборы. Когда у нас в Беларуси запасника могут один - два раза за всю жизнь позвать вспомнить военную науку. К слову, в Швейцарии за уклонение от сборов - уголовная ответственность. Или, например, в Израиле мужчин, отслуживших срочку, ежегодно призывают в армию на 45 суток. Или вы думаете, что на Западе не проводят военные сборы? Конечно, проводят. Свежий пример. В январе повестки получили более 230 тыс. поляков, в том числе и женщины.