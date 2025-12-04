По инициативе Красного Креста в Беларуси стартовала благотворительная акция "Елка желаний"

В Беларуси стартовала благотворительная акция "Елка желаний". Инициатива Красного Креста проходит уже в 13-й раз. Она направлена на то, чтобы порадовать детей, которые столкнулись с трудной жизненной ситуацией, а также пожилых людей. Цель - исполнить новогодние мечты тех, кто особенно ждет поддержки.

"В организациях мы выставляем елки, на которых вешаем конкретное желание детей. То есть ребенок сам, мы сначала едем в интернат, он пишет желание. Деды Морозы потом покупают этот подарок. Мы либо сами завозим, либо берем кого-то с предприятия для того, чтобы они тоже поехали, посмотрели".