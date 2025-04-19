По каким причинам чаще всего умирают мигранты, стремящиеся в ЕС

Основная масса беженцев гибнет в зимне-осенний период при переохлаждении. Об этом заявил замначальника управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности ГСУ Следственного комитета Беларуси Александр Рудько в "Актуальном интервью".

Причиной этого переохлаждения, по словам замначальника управления, является то, что людей выдворяют из соседних стран без одежды, обуви, без средств существования, забирают телефоны, средства связи, деньги. Человеку тяжело выживать в таких условиях до момента, когда его обнаружат сотрудники пограничной службы, либо местные жители Беларуси.

Александр Рудько:

"Все граждане иностранных государств после выдворения рассказывают о том, что к ним на сопредельной территории применялось насилие. Соответственно, после применения насилия человека выдворяют на территорию Республики Беларусь без возможности оказания себе помощи, без средств связи. И человек пытается как-то выжить, но не у всех это получается".

"Погодные условия накладывают свои отпечатки, и часть людей гибнет от переохлаждения. Но имеются и факты применения жестокости со стороны должностных лиц сопредельных государств Европейского союза, в результате чего гибнут люди", - заметил замначальника управления.