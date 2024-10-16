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По какой схеме проходит мошенничество при покупке шин для авто
Осень – пора обновления шин до начала первого снега. Граждане стремятся к покупке и качественного товара и выгодного по цене. Теряя бдительность, автомобилисты зачастую совершают типичные ошибки, которые и приводят к потере денежных средств, предупреждает Telegram-канал УВД Миноблисполкома.
Как правило, подобное мошенничество происходит по следующей схеме:
В социальных сетях/мессенджерах Вам попадается реклама о качественных и недорогих шинах, что уже привлекает внимание.
Изучая аккаунт или сайт магазина, чаще всего, Вам показывают хвалебные отзывы, фотографии счастливых клиентов, что "доказывает": магазин не занимается мошенничеством!
Далее, Вы связываетесь с продавцом, который уверяет Вас, что подобная цена - не более чем просто удачное стечение обстоятельств для выгодной покупки.
Оформляя заказ, Вас просят внести частичную или полную предоплату, чтобы доставка за товар была бесплатной, после чего – Вы переводите денежные средства на карту продавца и ожидаете к назначенному времени долгожданную покупку, но она не приходит.
Очередной раз напоминаем, что совершая покупки в сети Интернет, советуем Вам избегать любой предоплаты.
Факт
Насторожитесь, если интернет-магазин имеет множество положительных отзывов, предлагает Вам низкие цены, бесплатную доставку и работает только по предоплате.
Как правило, данные "продавцы" являются мошенниками.
Будьте осторожны к своим денежным средствам.
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