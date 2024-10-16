По какой схеме проходит мошенничество при покупке шин для авто

Фото: autodela.ru

Осень – пора обновления шин до начала первого снега. Граждане стремятся к покупке и качественного товара и выгодного по цене. Теряя бдительность, автомобилисты зачастую совершают типичные ошибки, которые и приводят к потере денежных средств, предупреждает Telegram-канал УВД Миноблисполкома.

Как правило, подобное мошенничество происходит по следующей схеме:

В социальных сетях/мессенджерах Вам попадается реклама о качественных и недорогих шинах, что уже привлекает внимание.

Изучая аккаунт или сайт магазина, чаще всего, Вам показывают хвалебные отзывы, фотографии счастливых клиентов, что "доказывает": магазин не занимается мошенничеством!

Далее, Вы связываетесь с продавцом, который уверяет Вас, что подобная цена - не более чем просто удачное стечение обстоятельств для выгодной покупки.

Оформляя заказ, Вас просят внести частичную или полную предоплату, чтобы доставка за товар была бесплатной, после чего – Вы переводите денежные средства на карту продавца и ожидаете к назначенному времени долгожданную покупку, но она не приходит.

Очередной раз напоминаем, что совершая покупки в сети Интернет, советуем Вам избегать любой предоплаты.

Факт Насторожитесь, если интернет-магазин имеет множество положительных отзывов, предлагает Вам низкие цены, бесплатную доставку и работает только по предоплате.

Как правило, данные "продавцы" являются мошенниками.