По поручению главы государства проводится внезапная проверка боевой готовности отдельного механизированного батальона. Командующему войсками Западного оперативного командования вручено распоряжение государственного секретаря Совета безопасности о приведении сил немедленного реагирования в готовность к выполнению задач по предназначению. С военнослужащими проведут контрольные занятия по различным направлениям подготовки. 12 октября подразделение совершит марш в назначенный район.

Андрей Горбатенко, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:

"Будут проводиться контрольные занятия по тактической и огневой подготовке. Экипажи боевых машин будут выполнять упражнения контрольных стрельб. На завершающем этапе с личным составом батальона будут проведены занятия по физической подготовке. Это позволяет оценить готовность и способность батальона выполнять поставленные задачи. В Вооруженных силах заканчивается очередной год подготовки, для этого батальона это будет закономерный экзамен".

Военнослужащий отдельного гвардейского механизированного батальона ВС Беларуси:

"Задача поступила неожиданно, но настроение боевое. Военнослужащие все готовы, с бодрым настроением. Постараемся выполнить поставленные перед нами задачи на наивысшую оценку, дабы отстоять честь нашего подразделения".

Внезапный характер проверки позволяет получить объективную оценку уровня боевой готовности подразделений. Итоги контрольных мероприятий проанализируют в Государственном секретариате Совета безопасности и доложат главе государства.