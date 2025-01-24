По последнему слову техники. Новые трамваи проходят обкатку в Минске

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Столичные дороги ждут новинку - скоро на линии выйдет современный трамвай, который оснащен по последнему слову техники. Ключевое отличие от тех моделей, которые сейчас курсируют по улицам Минска, - новый общественный транспорт низкопольный.
В вагоне 35 мест, а в центре находится вместительная площадка, где можно удобно разместить коляску или габаритный груз. Двери, а теперь их четыре, оборудованы системой защиты от зажатия. Сейчас трамвай проходит обкатку в парке.
Елена Громыко, пресс-секретарь ГП "Минсктранс": "Дополнительно в этом трамвае установлен автономный ход, что позволяет 1 км трамваю проезжать без токоприемника на батарее аккумулятора. Это позволит объехать обесточенный участок дороги и, соответственно, не создать на дороге заторов. Особое внимание уделяется здесь безопасности. Уникальная форма строения передней и задней части трамвая исключает риск возникновения несчастных случаев, отбрасывая пешехода от трамвая, нежели под трамвай".
Трамваи Т811 уже показали себя на практике. Встретить современный транспорт белорусского производства можно на улицах Нижнего Новгорода, Самары и Краснодара, а также Мозыря.