По последнему слову техники. Новые трамваи проходят обкатку в Минске

Столичные дороги ждут новинку - скоро на линии выйдет современный трамвай, который оснащен по последнему слову техники. Ключевое отличие от тех моделей, которые сейчас курсируют по улицам Минска, - новый общественный транспорт низкопольный.

В вагоне 35 мест, а в центре находится вместительная площадка, где можно удобно разместить коляску или габаритный груз. Двери, а теперь их четыре, оборудованы системой защиты от зажатия. Сейчас трамвай проходит обкатку в парке.

Елена Громыко, пресс-секретарь ГП "Минсктранс": "Дополнительно в этом трамвае установлен автономный ход, что позволяет 1 км трамваю проезжать без токоприемника на батарее аккумулятора. Это позволит объехать обесточенный участок дороги и, соответственно, не создать на дороге заторов. Особое внимание уделяется здесь безопасности. Уникальная форма строения передней и задней части трамвая исключает риск возникновения несчастных случаев, отбрасывая пешехода от трамвая, нежели под трамвай".