По стопам отца: братья Цвилевичи из СХФ "Рудное" уже 22-й сезон убирают хлеб в одном экипаже

На хлебных нивах Беларуси плечом к плечу трудятся как опытные комбайнеры, так и молодые специалисты, а для многих экипажей уборка урожая стала семейным делом.

Так, уже 22-й уборочный сезон бок о бок хлеб убирают два брата из сельскохозяйственного филиала "Рудное" Копыльского райагросервиса. Секрет слаженной работы прост: взаимовыручка, любовь к родной земле и стремление сделать максимум для продовольственной безопасности страны.

"22 года с братом в одном экипаже трудимся, дополняем друг друга. Все хорошо, работаем слаженно", - отметил помощник комбайнера СХФ "Рудное" Копыльского райагросервиса Дмитрий Цвилевич.

"Отец тоже работал механизатором, он же и втянул в это дело когда-то. Все время бегали к нему, чтобы покататься, так и остались. В этом году, я думаю, надо трехтысячный рубеж взять. Должны взять, потому что уже 1640 т на утро было. Я думаю, на днях будет 2 тыс. т. Пока площади позволяют попробовать перешагнуть, потому что ни разу не было, вот хотелось бы 3 тыс. т", - рассказал старший комбайнер СХФ "Рудное" Копыльского райагросервиса Игорь Цвилевич.

"Озимых и яровых зерновых выходит 1930 га, уже убрали примерно 600 га. Параллельно производим подготовку полей к севу рапса, убираем солому, пашем", - поделился главный агроном СХФ "Рудное" Копыльского райагросервиса Сергей Кожан.

Работа на общий результат - главный приоритет уборочной кампании. И здесь важна слаженная работа всех звеньев: от механизаторов в поле до специалистов на зерносушильных комплексах.