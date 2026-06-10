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По узкоколейке в заказнике "Озеры" запустили дрезину на электротяге
Туристы из разных регионов Беларуси и зарубежья все чаще выбирают необычный формат отдыха - путешествие по узкоколейке в заказнике "Озеры". Гости приезжают сюда за нетронутой природой и атмосферой настоящего приключения.
Единственный в Беларуси туристический маршрут по узкоколейной железной дороге, проходящий через особо охраняемую природную территорию, в этом сезоне встречает гостей обновленным. Главное новшество - легендарная дрезина "Пионерка" 1978 года выпуска теперь работает на электротяге.
Когда-то эта узкоколейная дорога использовалась для перевозки торфа. Сегодня это одна из самых необычных туристических локаций Беларуси. Главная особенность маршрута "Заповедный путь"- второй по протяженности в стране и единственный железнодорожный мост в Беларуси, перекинутый через озеро.
Узкоколейка проходит через уникальные болота, озерные системы и лесные массивы, куда невозможно добраться обычным транспортом. И именно благодаря электрической дрезине знакомство с природой теперь происходит практически бесшумно, без нарушения атмосферы заказника.
Протяженность маршрута - около 10 км. Во время путешествия туристы делают остановки в самых живописных локациях, знакомятся с экосистемой и узнают историю этих мест благодаря интерактивным стендам и QR-кодам.
Заказник "Озеры" занимает более 23 тыс. гектаров. Здесь сохранились уникальные лесоозерные комплексы и места обитания краснокнижных животных. А развитие экологических маршрутов позволяет сделать такие территории доступными для туристов без ущерба для природы.