По узкоколейке в заказнике "Озеры" запустили дрезину на электротяге

Туристы из разных регионов Беларуси и зарубежья все чаще выбирают необычный формат отдыха - путешествие по узкоколейке в заказнике "Озеры". Гости приезжают сюда за нетронутой природой и атмосферой настоящего приключения.

Единственный в Беларуси туристический маршрут по узкоколейной железной дороге, проходящий через особо охраняемую природную территорию, в этом сезоне встречает гостей обновленным. Главное новшество - легендарная дрезина "Пионерка" 1978 года выпуска теперь работает на электротяге.

Дрезина на электротяге news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86b7b6c2-5549-4f4c-966c-b431c5a771f8/conversions/d2c42b15-6190-4780-b905-d1bd3d66220a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86b7b6c2-5549-4f4c-966c-b431c5a771f8/conversions/d2c42b15-6190-4780-b905-d1bd3d66220a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86b7b6c2-5549-4f4c-966c-b431c5a771f8/conversions/d2c42b15-6190-4780-b905-d1bd3d66220a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86b7b6c2-5549-4f4c-966c-b431c5a771f8/conversions/d2c42b15-6190-4780-b905-d1bd3d66220a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Когда-то эта узкоколейная дорога использовалась для перевозки торфа. Сегодня это одна из самых необычных туристических локаций Беларуси. Главная особенность маршрута "Заповедный путь"- второй по протяженности в стране и единственный железнодорожный мост в Беларуси, перекинутый через озеро.

Узкоколейка проходит через уникальные болота, озерные системы и лесные массивы, куда невозможно добраться обычным транспортом. И именно благодаря электрической дрезине знакомство с природой теперь происходит практически бесшумно, без нарушения атмосферы заказника.

Протяженность маршрута - около 10 км. Во время путешествия туристы делают остановки в самых живописных локациях, знакомятся с экосистемой и узнают историю этих мест благодаря интерактивным стендам и QR-кодам.