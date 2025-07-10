3.76 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
По всей Беларуси до 21:00 пройдут грозы и град
Автор:Редакция news.by
По всей Беларуси до 21:00 пройдут грозы и градnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/084a31ef-aae4-4bac-9fdc-65a256407cb5/conversions/d60f8482-d787-4740-a75d-9926c531309e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/084a31ef-aae4-4bac-9fdc-65a256407cb5/conversions/d60f8482-d787-4740-a75d-9926c531309e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/084a31ef-aae4-4bac-9fdc-65a256407cb5/conversions/d60f8482-d787-4740-a75d-9926c531309e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/084a31ef-aae4-4bac-9fdc-65a256407cb5/conversions/d60f8482-d787-4740-a75d-9926c531309e-xl-___webp_1920.webp 1920w
По всей Беларуси 10 июля вечером будут наблюдаться неблагоприятные гидрометеорологические явления. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Сегодня в период с 16:20 до 21:00 на большей части территории ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, в отдельных районах 21-24 м/с. По востоку страны максимальная температура воздуха достигнет 30-34 градусов", - проинформировали в Белгидромете.