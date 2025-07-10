По всей Беларуси до 21:00 пройдут грозы и град

По всей Беларуси 10 июля вечером будут наблюдаться неблагоприятные гидрометеорологические явления. Об этом сообщает БЕЛТА , ссылаясь на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Сегодня в период с 16:20 до 21:00 на большей части территории ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, в отдельных районах 21-24 м/с. По востоку страны максимальная температура воздуха достигнет 30-34 градусов", - проинформировали в Белгидромете.