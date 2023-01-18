По 12 лет лишения свободы получили администраторы "Черной книги Беларуси"

Администраторы "Черной книги Беларуси" получили по совокупности преступлений по 12 лет лишения свободы и внушительные штрафы. Гражданские иски также удовлетворены.

Экстремистов судили за разжигание социальной вражды и розни, за незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных. Дело рассматривал Минский городской суд. Известно, что сторона обвинения запрашивала по 12 лет лишения свободы. Высокий суд с доводами прокурора согласился.

Что касается самого процесса, обвиняемых в зале суда нет. Несмотря на то, что каждый был извещен надлежащим образом. А по делу проходили Сазанович, Навоша, Богданович, Высоцкая и Занемонская. Присутствуют адвокаты, гособвинитель, судья, народные заседатели и журналисты. Главные обвиняемые - Богданович и Навоша - будут отбывать сроки в колонии усиленного режима, всем остальным назначен общий режим.