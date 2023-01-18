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По 12 лет лишения свободы получили администраторы "Черной книги Беларуси"
Администраторы "Черной книги Беларуси" получили по совокупности преступлений по 12 лет лишения свободы и внушительные штрафы. Гражданские иски также удовлетворены.
Экстремистов судили за разжигание социальной вражды и розни, за незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных. Дело рассматривал Минский городской суд. Известно, что сторона обвинения запрашивала по 12 лет лишения свободы. Высокий суд с доводами прокурора согласился.
Что касается самого процесса, обвиняемых в зале суда нет. Несмотря на то, что каждый был извещен надлежащим образом. А по делу проходили Сазанович, Навоша, Богданович, Высоцкая и Занемонская. Присутствуют адвокаты, гособвинитель, судья, народные заседатели и журналисты. Главные обвиняемые - Богданович и Навоша - будут отбывать сроки в колонии усиленного режима, всем остальным назначен общий режим.
Первый приговор по суду спецпроизводства вынесли 26 декабря 2022 года. Мингорсуд признал виновными Александру Герасименю и Александра Опейкина за призывы к санкциям в отношении Беларуси. Напомним, что и Герасименя, и Опейкин с 2020 года находятся за границей и следствием объявлены в розыск. По 12 лет лишения свободы, штраф и имущество Герасимени в счет погашения гражданского иска назначил суд обоим.
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