По данным Минздрава, на сегодня выздоровели 82 670 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус

Согласно данным Минздрава, на сегодня выздоровели и выписаны 82 670 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Зарегистрированы 91 978 человек с положительным тестом. Всего провели 2 347 375 исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны, к сожалению, умерли 953 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным коронавирусом.