По данным на 14 часов, в Беларуси проголосовали более 65 % избирателей

Выборы состоялись во всех регионах и столице.



В Гомельской и Могилевской областях свой голос отдали свыше 70 % граждан. Почти две трети избирателей проголосовали в Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областях. В столице явка превысила 50 %.



