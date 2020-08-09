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Президентские выборы в Беларуси состоялись
Об этом сообщила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина. Барьер явки в 50 %, по данным на полдень, преодолели все регионы, кроме Минска. Информация по явке в каждом регионе следующая.
В Гомельской и Могилевской областях свой голос отдали более 60 % граждан. В остальных регионах к полудню проголосовали свыше половины избирателей. В столице явка составила чуть более 43 %.
Явка избирателей по стране на 16:00 составила 73.40%
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