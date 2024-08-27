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По данным опросов НАН Беларуси более 73 % респондентов положительно оценивают работу школы

По данным опросов НАН Беларуси более 73 % респондентов положительно оценивают работу школы

Большинство белорусов положительно оценивают работу школы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил наРеспубликанском педагогическом совете, сообщает БЕЛТА.

"Радует, как меняется отношение общества к системе образования. Социологические опросы, которые провела Национальная академия наук, показывают, что более 73% респондентов положительно оценивают работу школы. И Администрация Президента Беларуси фиксирует значительное снижение обращений граждан по вопросам образования. По сравнению с прошлым годом их количество сократилось на 43% (всего 278 обращений). Да и, по сути, социально значимых проблем заявители не поднимали", - отметил Александр Лукашенко.

Фото: БЕЛТА

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