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По делу Автуховича уже допрошены пять из восьми потерпевших
Процесс по делу Автуховича в Гродно продолжается. Допрошены пять из восьми потерпевших. Напомним, процесс начался 18 мая. С подробностями из Гродно Ксения Лебедева.
Среди потерпевших по делу Автуховича показания в суде уже дали пятеро, из них четверо - это представители правоохранительных органов. Один из них - сотрудник Гродненского ОМОНа. В ноябре 2020 года его машину взорвали. В процессе следствия установлена причастность участников группировки Николая Автуховича к произошедшему.
Из деталей: со слов потерпевшего Олега Седача, он видел, как обвиняемая Галина Дербыш фотографировала его автомобиль незадолго до случившегося. В том числе, она проживала в населенном пункте, где потерпевший родился. Дербыш признала, что знала родителей Олега Седача. Есть подозрение, что именно Дербыш скоординировала преступление.
Поснулся и сразу обратил внимание на стоянку, где была припаркована моя автомашина. Увидел, что она горит, выдвинулся на место происшествия. И уже там в процессе начал разбираться. Сразу же видел сильные повреждения. По результатам этого взрыва было понятно, что имело большую силу. И я не исключаю того, что исходя из своего опыта, и что это было как минимум 200-граммовая шашка тротиловая в эквиваленте.
Рядом с подорванной машиной сотрудника Гродненского ОМОНа находились еще 3 автомобиля, которые были повреждены. Их владельцы тоже проходят по делу как потерпевшие. Пока они ждут допроса.
Еще в августе данные сотрудника милиции особого назначения Олега Седача и его близких были опубликованы в ныне признанных экстремистскими телеграм-каналах "Черная книга Беларуси", "Каратели" и другие. Получается, что София Сапега, ныне осужденная на 6 лет, со своей командой собирала данные о правоохранителях и публиковала их в ЧКБ, Автухович и его группа, согласно данным, находили этих людей и уничтожали их имущество, тем самым пытались запугать, препятствовать профессиональной деятельности.
Понятно что это результат их и плодотворной работы, я думаю, что их умысел на этом мы не закончился. То есть как бы постепенно они переходили бы какие-то границы, красную черту какую-то они уже давно перешли. Ну и усугублялось это радикализмом впоследствии. То есть я не исключаю возможност, что в дальнейшем, если вы не было прекращена деятельность этой группы, то были бы и жертвы то есть. Пускай суд решившая судьбу.
Отметим, что данные всех правоохранителей, проходящих по делу как потерпевшие, были размещены в экстремистских телеграм-каналах. Также сегодня в суде выступали как потерпевшие брестские правоохранители. Как стало известно в процессе следствия, в отношении их и их семей планировались теракты под руководством Николая Автуховича.
На скамье подсудимых находятся 12 фигурантов дела. Главарю банды Николаю Автуховичу предъявлены обвинения по 12 статьям Уголовного кодекса Беларуси, по одной из них грозит высшаямера.
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