По делу Автуховича уже допрошены пять из восьми потерпевших

Понятно что это результат их и плодотворной работы, я думаю, что их умысел на этом мы не закончился. То есть как бы постепенно они переходили бы какие-то границы, красную черту какую-то они уже давно перешли. Ну и усугублялось это радикализмом впоследствии. То есть я не исключаю возможност, что в дальнейшем, если вы не было прекращена деятельность этой группы, то были бы и жертвы то есть. Пускай суд решившая судьбу.

Олег Седач, сотрудник ОМОН УВД Гродненского облисполкома