Дело о хищении гербицидов с птицефабрики - суд вынес приговор на выездном заседании

Вердикт по делу о хищении гербицидов с птицефабрикивынес суд Барановичского района на выездном заседании. Обвиняемый работал ведущим агрономом филиала "Тепливоды". И речь о присвоении химического средства с птицефабрики, за 5 месяцев прошлого года с предприятия исчезли препараты на сумму около 3 тысяч рублей. Похищенное имущество оперативники изъяли.



Сообщается, что агроном, зная нормы расходов химикатов и то, что использовать их в полном объеме не обязательно, в актах списания указывал недостоверную информацию. Зачем фигурант это делал, он уже пояснил на суде.



До тех пор, пока фигурант не выплатит штраф, часть его имущества (а это один из автомобилей) под арестом. У сторон есть время на обжалование вердикта.



Фото:pixabay.com