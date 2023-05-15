По делу Тихановской назначена дата апелляции

Назначена дата апелляции по делу Светланы Тихановской - 20 июня, пишет БЕЛТА со ссылкой на интернет-портал судов общей юрисдикции Беларуси.

По уголовному делу проводилось специальное производство. В марте этого года Минский городской суд приговорил Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы. Не согласившись с решением суда первой инстанции, Тихановская обжаловала приговор.

Уголовное дело назначено к слушанию в апелляционной инстанции в помещении Верховного Суда Беларуси на 9:30 20 июня.

Что касается остальных фигурантов, от них жалоб на решение Минского городского суда не поступало.

Все обвиняемые по делу так называемого координационного совета судом первой инстанции признаны виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем; создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием; публичных призывах к захвату государственной власти и совершении иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, в том числе на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Беларуси, физических и юридических лиц республики, распространении материалов, содержащих такие призывы. Они признаны виновными в разжигании социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности.

Тихановской, кроме того, инкриминирована измена государству, а Латушко - превышение власти и получение взятки в крупном размере.

Павел Латушко приговорен к 18 годам, Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому назначено по 12 лет колонии.