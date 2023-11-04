По доброй традиции нужные подарки к 7 Ноября: новые фермы открыли в Столинском районе

По доброй традиции в канун 7 Ноября страна дарит нужные подарки людям. Новые животноводческие объекты к празднику торжественно открыли в Столинском районе. Среди них два коровника на 800 голов и доильно-молочный блок в хозяйстве "Федорский". Стройка длилась меньше года. Такие же объекты открыли на предприятии "Маньковичи". Отметим, что Столинский район сельскохозяйственный. За последние несколько лет поголовье скота здесь выросло. Также увеличилось производство молока на 30 тысяч тонн. Средний удой на корову составляет 900 килограммов.