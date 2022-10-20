По фактам необоснованного завышения цен в Беларуси возбуждено более 40 уголовных дел, задержано свыше 20 должностных лиц

Мониторинг показал, что на протяжении почти двух лет местный посредник превышал предельную надбавку на колбасы, полуфабрикаты, свинину, говядину, курицу и другие мясные изделия. По данным Комитета госконтроля бюджетные организации здравоохранения и образования таким образом переплатили компании больше 18 тысяч рублей.



Дмитрий Карпович, замначальника УДФР КГК Беларуси по Могилевской области:

По факту превышения служебных полномочий возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 426 УК Республики Беларусь. Директор общества задержан, принимаются меры по возмещению причиненного ущерба. Хлеб, гречка, колбаса и рыба - прейскурант на эти товары стал причиной возбуждения уголовного дела в Кобрине. Руководитель частной торговой сети проигнорировал запрет повышения цен.



Александр Кондратюк, начальник Кобринского межрайонного отдела УДФР КГК Беларуси по Брестской области:

В ходе проверки было установлено, что по указанию директора в четырех торговых точках, расположенных на территории Кобринского района, были повышены цены на ряд товаров. Продукция по завышенной стоимости была реализована с 6 по 10 октября покупателям. За две недели специалистами прокуратуры и Комитета госконтроля проверено свыше тысячи торговых точек.

Это магазины шаговой доступности, торговые сети, рынки, организации общепита и бытовых услуг. Как итог - возбуждено более 40 уголовных дел, связанных с необоснованным завышением цен. Сумма ущерба превышает 7 млн рублей. Задержано свыше 20 должностных лиц, из них 16 заключены под стражу. Важно, чтобы в стране эффективно работала система регулирования цен, заявляют в Генпрокуратуре.