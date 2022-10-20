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По фактам необоснованного завышения цен в Беларуси возбуждено более 40 уголовных дел, задержано свыше 20 должностных лиц
Комитет госконтроля и Генпрокуратура продолжают масштабные проверки и мониторинг потребительского рынка. Контрольные мероприятия проводят в крупных сетях, магазинах шаговой доступности, торговых объектах, реализующих непродовольственные товары, интернет-магазинах. В основном бизнес соблюдает требования Директивы о недопущении роста цен.Но без нарушений не обходится. По фактам необоснованного завышения возбуждено более 40 уголовных дел. Задержано свыше 20 должностных лиц.
Владимир Королев продолжит. Перепродавал мясо в больницы и школы по завышенным ценам.
В Могилеве задержан директор одной из коммерческих компаний
Мониторинг показал, что на протяжении почти двух лет местный посредник превышал предельную надбавку на колбасы, полуфабрикаты, свинину, говядину, курицу и другие мясные изделия. По данным Комитета госконтроля бюджетные организации здравоохранения и образования таким образом переплатили компании больше 18 тысяч рублей.
Дмитрий Карпович, замначальника УДФР КГК Беларуси по Могилевской области:
По факту превышения служебных полномочий возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 426 УК Республики Беларусь. Директор общества задержан, принимаются меры по возмещению причиненного ущерба.Хлеб, гречка, колбаса и рыба - прейскурант на эти товары стал причиной возбуждения уголовного дела в Кобрине. Руководитель частной торговой сети проигнорировал запрет повышения цен.
Александр Кондратюк, начальник Кобринского межрайонного отдела УДФР КГК Беларуси по Брестской области:
В ходе проверки было установлено, что по указанию директора в четырех торговых точках, расположенных на территории Кобринского района, были повышены цены на ряд товаров. Продукция по завышенной стоимости была реализована с 6 по 10 октября покупателям.За две недели специалистами прокуратуры и Комитета госконтроля проверено свыше тысячи торговых точек.
Это магазины шаговой доступности, торговые сети, рынки, организации общепита и бытовых услуг. Как итог - возбуждено более 40 уголовных дел, связанных с необоснованным завышением цен. Сумма ущерба превышает 7 млн рублей. Задержано свыше 20 должностных лиц, из них 16 заключены под стражу. Важно, чтобы в стране эффективно работала система регулирования цен, заявляют в Генпрокуратуре.
Вячеслав Демидович, замначальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Контрольные мероприятия сконцентрированы преимущественно на торговых объектах, которые занимаются реализацией товаров (работ, услуг). Имеют место случаи, когда недостаточно внимания уделяется производителям продукции, в том числе по вопросу снижения ее себестоимости. В отдельных случаях отмечается недостаточная системность контролирующих органов.Под проверки также попали и аптеки. Завышенный прейскурант привел к уголовному делу. Отвечать придется директору по коммерческим вопросам одной столичной сети.
Сергей Куратник, заместитель прокурора г. Минска:
Ему инкриминировано бездействие. Достоверно зная о директиве, он не организовал исполнения в части недопущения увеличения цен. Это привело к переоценке стоимости товаров - в 11 аптеках цены увеличились более чем на 65 ассортиментных позиций.Масштабный мониторинг показал, что не все игроки рынка могут придерживаться ценовой политики. Не исключено, что работа контролеров будет строиться на системной основе. Надзорные мероприятия продолжатся.
Фото:pixabay.com