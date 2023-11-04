По факту инцидента в ОАО "Беларуськалий" возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

"Работа на месте происшествия продолжалась всю ночь. Следователями с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области проведен осмотр, скрупулезно зафиксирована следовая картина. Назначен ряд экспертных исследований, изъята и анализируется техническая документация", - рассказали в СК.

Управление Следственного комитета по Минской области по этому факту возбудило уголовное дело по ч.2 ст.306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения двум или более лицам) УК.

Детальнейшим образом устанавливаются объективные обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела особое внимание будет уделено выяснению причин и условий, повлекших за собой травмирование работников предприятия.