И начнем сразу с резонансного события. По факту нападения на группу белорусских военных Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье "Злостное хулиганство". При этом в действиях нападавшего рассматривается и состав преступлений экстремистской направленности.

Судите сами, на трассе М5 колонну с военной техникой атаковал водитель фуры. При нападении он использовал и взрывное устройство, которое было изготовлено из пиротехнических средств. Как вам "хулиганство"?

А как вам и тот факт, что нападавшим оказался еще и ярый приверженец идей беглых террористов - 51-летний житель Осиповичей.

Увы, мы с вами становимся все чаще свидетелями, как БЧБ-радикалы пускаются во все тяжкие. Так что это все? Неудачные попытки беглых отработать деньги? Пугающая тенденция? Или одно направлено на другое? В вопросе разбирался Юрий Шевчук.

Нападение на военных произошло на трассе М5 вблизи деревни Ясень. Военнослужащие, принимавшие участие в охране госграницы, остановились на привал. Заметив колону, водитель фуры DAF решил ее атаковать. В кабине находилось устройство, изготовленное из пиротехнических средств. Его шофер и использовал для нападения на военных.

"Наше подразделение двигалось по дороге, осуществили привал. Во время привала по направлению движения двигался автомобиль, из кабины которого водитель данного автомобиля выбросил взрывное устройство. Взрывное устройство сдетонировало. Мгновенным визуальным осмотром было определенно, что взрывное устройство не летального характера", - рассказывает военнослужащий.

Лишь благодаря счастливой случайности из военных никто не пострадал. Впрочем, в большей степени, пожалуй, повезло в этой ситуации и самому водителю большегруза. Ведь если бы он достиг своей цели, ответ был бы соответствующий: "Осуществили задержание водителя. Сразу после задержания было видно, что водитель придерживается деструктивных взглядов. Вызвали правоохранительные органы, оружие у военнослужащими не применялось. Если будет при этом необходимость, мы будем действовать жестко и четко".

Сам "террорист" после нападения попытался скрыться, но его авто блокировали военные. Они сработали оперативно и профессионально - задержали нападавшего, после чего передали правоохранителям.

По прибытию на место происшествия было установлено, что из мимо проходящего грузового автомобиля водитель автомобиля, под действием деструктивных ресурсов проникся пренебрежительным отношением к военнослужащим и решил проверить их реакцию на взрывное устройство. После чего водитель был задержан и доставлен в дежурную часть РОВД для дальнейшего разбирательства.

К этому моменту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Особо злостное хулиганство". Но окончательная правовая оценка действиям подозреваемого будет дана по результатам расследования.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, зафиксирована следовая картина, изъяты следы и объекты. Рассматривается вопрос о применении к фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. С подозреваемым проводятся следственные действия. Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси

Нападавшим оказался 51-летний житель Минска. Что побудило мужчину напасть на военных, сейчас выясняют следователи. Но ответы как всегда кроются в мелочах. Это фото с телефона и его автомобиля. На кабине БЧБ-символика, которой так кичились змагары в 2020-м. А сегодня под ее знаменами в Украине убивают людей и планируют теракты в Беларуси так называемые калиновцы. А вот и еще один ньюсмейкер последних дней также фотографируется, обернувшись этой тряпкой. Это Валера Водин, который искал по указке украинской разведки в Беларуси тех, кто сможет забрать посылку со взрывчаткой. И активировать ее в День Победы. Сегодня эта нацистская символика у белорусов не только набила оскомину, но и ассоциируется с террористами. Но тех, кто нападет на колоны с военными, это не смущает.

Исходя из его приверженности к экстремистским взглядам, а также опасности наступления тяжких последствий от взрывов в непосредственной близости с военнослужащими и военной техникой следствием рассматривается вопрос дополнительного наличия в действиях мужчины состава преступлений экстремистской направленности. Окончательная правовая оценка действиям подозреваемого будет дана по результатам расследования. Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси

Ранее председатель КГБ прогнозировал значительное обострение обстановки вокруг Беларуси. По его словам, планируется ряд серьезных акций на нашей территории. И вот не прошло и недели, как происходит нападение на колонну с военными. Это говорит о том, что на все подобные попытки террористических акций пресекаются силовиками оперативно и заблаговременно, а каждый из потенциальных террористов находится под присмотром спецслужб.