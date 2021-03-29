По факту подготовки акта терроризма в Беларуси возбуждено уголовное дело

Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный прокурор. Как уточнил Андрей Швед, уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных КГБ и МВД в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL. Статья - "Подготовка акта терроризма организованной группой". По материалам уголовного дела, фигуранты ранее пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта.

