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По факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича возбуждено уголовное дело

Сегодня стало известно, что по факту попыткиподжога домаОлега Гайдукевича возбуждено уголовное дело. Следствие КГБ считает, что в данном случае усматриваются признаки преступления, предусмотренногостатьей289-й Уголовного кодекса Беларуси"Акт терроризма".Запугивают депутатов и журналистов. Эксперты уже назвали индивидуальный террор новым этапом агрессии против Беларуси.

На данный момент идет оперативная работа, следственные действия и розыск. И как подчеркнули в КГБ, виновные будут найдены и привлечены к ответственности.

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