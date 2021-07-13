По факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича возбуждено уголовное дело

Сегодня стало известно, что по факту попыткиподжога домаОлега Гайдукевича возбуждено уголовное дело. Следствие КГБ считает, что в данном случае усматриваются признаки преступления, предусмотренногостатьей289-й Уголовного кодекса Беларуси"Акт терроризма".Запугивают депутатов и журналистов. Эксперты уже назвали индивидуальный террор новым этапом агрессии против Беларуси.



На данный момент идет оперативная работа, следственные действия и розыск. И как подчеркнули в КГБ, виновные будут найдены и привлечены к ответственности.