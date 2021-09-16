По факту повреждения белорусского погранзнака возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту повреждения белорусского погранзнака - статья "Надругательство над государственными символами". Как мы уже рассказывали, инцидент произошел 11 сентября на участке заставы "Сварынь". На пограничном столбе и щитке с изображением герба Беларуси были обнаружены пробои от дроби, предположительно, стреляли из охотничьего ружья со стороны Украины. Следователи осмотрели местность, зафиксировали следовую картину.