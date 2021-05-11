По факту пожара в Будславском костеле возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности с причинением ущерба в крупном размере". В результате возгорания обрушилась крыша костела над центральным нефом. Для установления причин происшествия следователями назначено проведение комплексной пожарно-технической экспертизы.
Трагедия произошла этим утром, в момент возгорания в храме прихожан не было. Владимир Королев побывал на месте происшествия.
Жительница Будслава Марья Ивановна всегда гордилась соседством со святыней 17 века. Но сегодня ей больно смотреть. Один из самых величественных костелов страны - Вознесения Пресвятой Девы Марии - оказался в огне.
Спасателей вызвал ксендз. Вместо запланированной службы прихожане, спасатели и служащие начали эвакуацию ценностей.
Виталий Пекурин, заместитель начальника Минского областного управления МЧС Беларуси:
Через 4 минуты первое подразделение было на месте пожара. Было установлено, что горят деревянные конструкции в скрытых полостях в здании. В здании остался орган стационарный, который невозможно было вынести. Возле него дежурили спасатели и оберегали его от воздействия опасных факторов пожара.
В ликвидации пожара были задействованы спасатели Мядельского, Вилейского, Докшицкого, Островецкого районов, города Минска (столица направила дополнительную высотную технику), а также пожарный аварийно-спасательный отряд Минской области. С учетом сложности возгорания были задействованы 13 автоцистерн, 4 автолестницы, два спасательных подъемника, воздухозаправщик и насосно-рукавный автомобиль. Однако, несмотря на серьезное противостояние стихии, отстоять крышу не смогли, кровля над центральным нефом обрушилась, упала также одна из люстр. Причины возникновения ЧП пока никто не называет.
Маловероятно, что это была электрика, потому что костел ремонтировался. Что касалось проводки, этому уделялось особое внимание. Поэтому она не могла стать причиной пожара. Но это будет еще устанавливаться. Спустя почти 5 часов, в 11:30, пожар был локализован. Еще почти 2 часа понадобилось на приливку тлеющей крыши, а значит ликвидацию самого возгорания. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности возгорание, причинившее ущерб в крупном размере.
Александр Земницкий, заместитель начальника УСК по Минской области:
Проводятся следственные действия по факту возгорания костела. Следователи проводят неотложные следственные действия по результатам которых будут назначены криминалистические экспертизы с целью определения пожара.
Одну из самых почитаемых белорусскими католиками икону Матери Божией Будславской удалось спасти, сейчас ей ничто не угрожает. Образ Богородицы был написан в Риме и подарен Папой Римским Климентом 17-м. Конференция католических епископов призвала верующих молиться за храм и помочь в восстановлении одного из самых величественных костелов страны.
Несмотря на беду, главная святыня - икона девы Марии - была спасена. Теперь перед нами есть такая задача, чтобы обновить святыню. На это должны пойти деньги, много будет потрачено времени, но это знак, что стоит иначе посмотреть на ситуацию духовной жизни.
Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе - один из трех храмов Беларуси, который носит титул малой базилики. Он был присвоен Папой Римским Иоанном Павлом ІІ в 1994 году. Это особый ранг храма, подчеркивающий его важное значение для христианства.
Как долго не будет работать костел, неизвестно. Специалистам только предстоит оценить ущерб, который огонь нанес католическому храму.
