По факту пожара в Будславском костеле возбуждено уголовное дело

Несмотря на беду, главная святыня - икона девы Марии - была спасена. Теперь перед нами есть такая задача, чтобы обновить святыню. На это должны пойти деньги, много будет потрачено времени, но это знак, что стоит иначе посмотреть на ситуацию духовной жизни.

Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе - один из трех храмов Беларуси, который носит титул малой базилики. Он был присвоен Папой Римским Иоанном Павлом ІІ в 1994 году. Это особый ранг храма, подчеркивающий его важное значение для христианства.



Олег Буткевич, епископ витебский, председатель Конференции католических епископов в Беларуси

