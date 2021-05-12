По факту пожара в костеле Будслава возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту пожара в костеле Будслава, который произошел накануне. Следствие и эксперты разбираются в обстоятельствах, причину ЧП еще предстоит выяснить. Сейчас главное сохранить то, что уцелело, спасти одно из важнейших мест для верующих и здание, которое представляет архитектурную и историческую ценность. Это видеокадры, как костел выглядит сейчас. Местные жители до глубокой ночи вместе со спасателями пытались навести порядок в главной святыне Будслава.

Сейчас задача спасти орган - его нужно как можно быстрее просушить. Деревянные трубки от инструмента вынесли еще вчера. В целом внутри костел не пострадал - пожарные не дали пламени пробраться дальше, но из-за того, что затекала вода, на росписях на стенах остались подтеки, кроме этого упала центральная люстра. Впереди огромная работа, в том числе по восстановлению фресок. По технике безопасности вход в храм ограничен.