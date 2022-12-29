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Минобороны Беларуси сделало заявление по факту падения украинской ракеты С-300

Минобороны Беларуси сделало заявление по факту падения украинской ракеты С-300

По факту произошедшего инцидента в Ивановском районе Министерство обороны Республики Беларусьинформирует, что сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области.

В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.

Подробные детали произошедшего военное ведомство сообщит в ближайшее время.

Фото:Telegram-канал "Белорусский силовик"

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