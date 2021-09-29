По факту убийства офицера Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело

По факту убийства офицера Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Призвать всех виновных к ответственности - дело чести для силовиков. Поражает и цинизм, с которым было совершено это преступление (в квартире все было готово для съемки с нескольких ракурсов). Последующая попытка обелить убийцу, который хладнокровно ожидал появления первой цели для стрельбы. Впрочем, удивляться администраторам и активной публике деструктивых телеграм-каналов не приходится. Именно они заказчики подобного контента, именно они и размещают призывы к откровенному террору.





28 сентября. Проверка одной из квартир дома на Якубовского, 29. Есть информация о причастности в ней лиц к терроризму. Как оказалось , небезосновательно. Открыть дверь отказались. Сотрудники КГБ не знают, за ней заряженный ствол. Тот, кто его держит, готов убивать.

Стрелявший в сотрудника при исполнении - Андрей Зельцер, айтишник, 31 год.

Супруга нападавшего задержана по подозрению в соучастии в преступлении

Женщина рядом, выбирающая для видеосъемки убийства ракурс получше, его 40-летняя жена. Это сложно понять, но она спокойно снимала происходящее на видео. Даже, кажется, высовывалась в коридорный проем с мобильником после перестрелки. Неужели, все, о чем они думали, - красивые кадры убийства для наполнения пропагандистских телеграм-каналов? Она задержана по подозрению в соучастии убийства офицера КГБ.

СК: виновные будут привлечены к ответственности

По каждому факту давления, угроз, попыток их осуществления в отношении правоохранителей, граждан, выполняющих общественный долг, их близких Следственным комитетом и другими правоохранительными ведомствами, как и прежде, будет даваться жесткая и принципиальная правовая оценка. Виновные в противоправных действиях будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности. Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси

Нападавший подозревался в совершении преступления, связанного с терроризмом

Генеральная прокуратура провела проверку обстоятельств инцидента. Правоохранители действовали строго в рамках закона, адекватно складывающейся обстановке.

Генеральная прокуратура провела проверку обстоятельств гибели сотрудника КГБ

Радикализация, подпитываемая деньгами и перерастающая в терроризм, - вот методы борьбы карликовой оппозиции, бежавшей на Запад. Они даже не скрывают, что их ставка на кровь и террор.

Позиция Запада выдает в нем заинтересованную сторону

Весь этот радикализм, оправдание терроризма поддерживает Запад. Живут они там на западные деньги. На запросы Беларуси о выдаче преступников, которые планируют убийства и пытки белорусов с отрезанием языков, Запад не отвечает, а вводит новые санкции против страны.

С. Карнаухов: Запад переходит к разовым террористическим атакам

В жесткости контрдействий с нами солидарны и те, кто уже пострадал от действий террористов и прекрасно их распознает.

Дмитрий с позывным "Нирвана". Белорус, каких миллионы. Чей-то друг, сын своих родителей, муж, отец. Еще офицер, выполнявший свой долг по защите страны. По защите каждого от тех, кто готов убивать, расстреливая в упор без суда и следствия. Даже больше - от тех, кто готов убивать и судей, и следователей, и любого, кто не согласен с БЧБ-произволом. Дмитрия больше нет. 28 сентября отморозки, требующие захвата власти, убили сотрудника госбезопасности и перешли красную черту.

Вся тактика белорусских и российских спецслужб должна быть переведена на совершенно иные рельсы. Мы стали на порог глобальной антитеррористической работы. Нам объявили террористы самую настоящую войну. Ответ только один - вы пришли к нам с войной, мы будем эту войну отражать такими же активными и наступательными операциями. И сейчас нужно уничтожать на корню все зародыши террористических ячеек на территории Республики Беларусь и Российской Федерации. Сергей Карнаухов, политолог (Россия)