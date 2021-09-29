3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
По факту убийства офицера Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело
По факту убийства офицера Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Призвать всех виновных к ответственности - дело чести для силовиков. Поражает и цинизм, с которым было совершено это преступление (в квартире все было готово для съемки с нескольких ракурсов). Последующая попытка обелить убийцу, который хладнокровно ожидал появления первой цели для стрельбы. Впрочем, удивляться администраторам и активной публике деструктивых телеграм-каналов не приходится. Именно они заказчики подобного контента, именно они и размещают призывы к откровенному террору.
28 сентября. Проверка одной из квартир дома на Якубовского, 29. Есть информация о причастности в ней лиц к терроризму. Как оказалось , небезосновательно. Открыть дверь отказались. Сотрудники КГБ не знают, за ней заряженный ствол. Тот, кто его держит, готов убивать.
Стрелявший в сотрудника при исполнении - Андрей Зельцер, айтишник, 31 год.
Супруга нападавшего задержана по подозрению в соучастии в преступлении
Женщина рядом, выбирающая для видеосъемки убийства ракурс получше, его 40-летняя жена. Это сложно понять, но она спокойно снимала происходящее на видео. Даже, кажется, высовывалась в коридорный проем с мобильником после перестрелки. Неужели, все, о чем они думали, - красивые кадры убийства для наполнения пропагандистских телеграм-каналов? Она задержана по подозрению в соучастии убийства офицера КГБ.
СК: виновные будут привлечены к ответственности
По каждому факту давления, угроз, попыток их осуществления в отношении правоохранителей, граждан, выполняющих общественный долг, их близких Следственным комитетом и другими правоохранительными ведомствами, как и прежде, будет даваться жесткая и принципиальная правовая оценка. Виновные в противоправных действиях будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности.
Нападавший подозревался в совершении преступления, связанного с терроризмом
Генеральная прокуратура провела проверку обстоятельств инцидента. Правоохранители действовали строго в рамках закона, адекватно складывающейся обстановке.
Генеральная прокуратура провела проверку обстоятельств гибели сотрудника КГБ
Радикализация, подпитываемая деньгами и перерастающая в терроризм, - вот методы борьбы карликовой оппозиции, бежавшей на Запад. Они даже не скрывают, что их ставка на кровь и террор.
Позиция Запада выдает в нем заинтересованную сторону
Весь этот радикализм, оправдание терроризма поддерживает Запад. Живут они там на западные деньги. На запросы Беларуси о выдаче преступников, которые планируют убийства и пытки белорусов с отрезанием языков, Запад не отвечает, а вводит новые санкции против страны.
С. Карнаухов: Запад переходит к разовым террористическим атакам
В жесткости контрдействий с нами солидарны и те, кто уже пострадал от действий террористов и прекрасно их распознает.
Дмитрий с позывным "Нирвана". Белорус, каких миллионы. Чей-то друг, сын своих родителей, муж, отец. Еще офицер, выполнявший свой долг по защите страны. По защите каждого от тех, кто готов убивать, расстреливая в упор без суда и следствия. Даже больше - от тех, кто готов убивать и судей, и следователей, и любого, кто не согласен с БЧБ-произволом. Дмитрия больше нет. 28 сентября отморозки, требующие захвата власти, убили сотрудника госбезопасности и перешли красную черту.
Вся тактика белорусских и российских спецслужб должна быть переведена на совершенно иные рельсы. Мы стали на порог глобальной антитеррористической работы. Нам объявили террористы самую настоящую войну. Ответ только один - вы пришли к нам с войной, мы будем эту войну отражать такими же активными и наступательными операциями. И сейчас нужно уничтожать на корню все зародыши террористических ячеек на территории Республики Беларусь и Российской Федерации.
В стане радикалов смерть сотрудника КГБ вызвала буйную радость и ликование. Впрочем, никакой разумной реакции от них ждать не следует. Сейчас в их стане остались исключительно неадекваты.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
ГПК: за неделю белорусским безвизом воспользовались почти 4,5 тыс. жителей Европы
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов